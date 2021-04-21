"Хотел бы обратить внимание, что у нас были проблемы с овербукингом, поэтому я бы не рекомендовал жителям и гостям столицы пользоваться купонами с открытой датой, чтобы гарантированно попасть на желаемые рейсы. Я советую пользоваться сайтами и агрегаторами, где продаются билеты на речные прогулки на конкретное время и дату", — сказал он на пресс-конференции в среду.

По словам Евдокимова, стоимость билета на прогулочные теплоходы на Северном речном вокзале начинается от 350 рублей за взрослого. В центре города средняя стоимость билета на теплоход в этом году варьируется от 200 рублей до 1,5 тыс., в среднем она составит 600 рублей.