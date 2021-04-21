"Авиакомпания Nordwind впервые начнет выполнять полеты по данному маршруту. Пока что это будет один раз в неделю туда и обратно — в пятницу", — сказал сотрудник пресс-службы.

Перелеты запланированы на самолете Boeing 737-800 на 189 пассажирских мест.

В настоящее время полеты по маршруту Калининград — Минск выполняет авиакомпания "Белавиа", которая возобновила выполнение этого рейса 2 апреля. Рейс также выполняется в пятницу.

"Белавиа" выполняет рейсы туда и обратно утром, а Nordwind будет летать после полудня.

Рейс из Калининграда в Минск стал первым международным регулярным рейсом в 2021 году, который обслуживает аэропорт "Храброво". Ранее начали выполняться чартерные рейсы в Турцию.

Регулярное сообщение между Калининградом и Минском было прервано 23 марта 2020 года в связи с коронавирусом. С просьбами о возобновлении авиасообщения с Минском жители Калининградской области уже давно обращались к губернатору Антону Алиханову.