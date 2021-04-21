"Утром 24 апреля от Новоспасского моста стартует парад судов. Важно отметить, что мы не готовили торжественную церемонию в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил безопасности", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу Флотилии "Рэдиссон Ройал" Ольга Ткачева сообщила, что в параде примут участие почти все суда компании.

Как отметил Евдокимов, в этом году пассажиров ожидает много новинок летней навигации. Так, помимо традиционных речных круизов будет запущен регулярный маршрут от Химок до Северного речного вокзала. В обычные часы поездка на теплоходе будет стоить 250 рублей, при этом в рабочие дни в утренний и вечерний часы пик – 37 рублей с возможностью оплаты картой "Тройка".

Он добавил, что также в летнюю навигацию запланированы прогулочные маршруты на юге столицы: к парку "Коломенское", районам Братеево и Марьино.

"Для наших гостей мы подготовили новый экскурсионный маршрут на речных трамвайчиках: теперь у нас два маршрута. Первый маршрут протяженностью 2,5 часа от гостиницы "Украина" по основным достопримечательностям центра, второй — 50 минут от причала "Парк Горького". Также мы вводим новый вид билетов hop on/hop off с возможностью выходить, заходить и пользоваться водным транспортом на протяжении 24 часов за 1,5 тыс. рублей или 48 часов за 2 тыс. рублей на взрослого пассажира", — рассказала Ольга Ткачева.

По ее словам, это хорошая возможность для туристов, в том числе и иностранных гостей, чтобы ознакомиться с основными достопримечательностями Москвы.

Она добавила, что компания обсуждает с другими игроками туристического рынка создание совместных билетов, чтобы сделать более доступным для туристов знакомство с Москвой.