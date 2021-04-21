"По сравнению с тем же периодом 2019-го, доэпидемического года — это больше на 7-8 тысяч человек. Мы вышли на пятое место по посещаемости среди всех музеев России, на первых местах Третьяковская галерея и Эрмитаж", — рассказала Дементьева.

Она добавила, что большая часть посетителей ГМЗ — петербуржцы и жители близлежащих городов. "Это серьезная моральная поддержка от горожан", — подчеркнула директор музея.

По ее словам, в настоящее время Павловский парк готовится к летнему сезону. Завершается снятие футляров со скульптуры, работники красят скамейки.

В ближайшее время планируется реставрация Краснодолинного участка в парке, Павильона-руины. "Готова документация по Большим оранжереям. На подходе Розовый павильон, Павильон трех граций. Сейчас есть проблема процедуры в связи с переходом ГМЗ в федеральное подчинение. Мы должны менять документацию из-за этого", — пояснила глава музея.

Дементьева добавила, что в этом году музеем будут отмечаться две даты: 200 лет библиотеке Росси и 275 Чарльзу Камерону. "Мы будем знакомить с раритетами, которые находятся в библиотеке. Чарльз Камерон — наш гений Павловска. К его юбилею будет развернута выставка", — отметила она.