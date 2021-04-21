Самым удачным за 4 года работы казино был 2017 год, когда чистая прибыль "Алтай Пэлас" достигла 112,7 млн рублей.

Выручка оператора игорного бизнеса в 2020 году оказалась средней по сравнению с предыдущими годами и составила 312 млн рублей. Ранее рекорд по этому показателю также был зафиксирован в 2017 году — 2,1 млрд рублей.

Вместе с тем, "Алтай Пэлас" в 2020 году сократил управленческие расходы более чем на 27%, до 113,7 млн рублей, увеличив в 2,1 раза прибыль от продаж, до 117,5 млн рублей.

В отчетности компании не раскрываются причины изменения финансовых показателей.

Как сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых журналистам в среду, казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" с апреля по июнь прошлого года приостанавливало свою деятельность из-за введенных ограничений в условиях пандемии.

"Если сравнивать аналогичные периоды 2020 и 2019 годов, брать именно 9 месяцев, в течение которых предприятие работало (в 2020 году — ИФ), то динамика положительная, причем по всем показателям. Увеличилось количество гостей на 7%, объем оказанных услуг на 40%, и сохранился на уровне предыдущего года объем налоговых поступлений", — отметил Дешевых.

Единственным владельцем ООО "Алтай Пэлас" (зарегистрировано в июне 2016 года) является кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев. Ему также принадлежит 100% в "Алтай Пэлас отель", по 90% в "Алтай Пэлас капитал" и "Алтай Пэлас групп", а также 70% в ООО "Алти". Кроме того, Кутьев контролирует ряд компаний в Кемеровской области.

Постановление правительства РФ о создании на территории Алтайского района Алтайского края игорной зоны "Сибирская монета" было подписано в феврале 2008 года. Игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".