"Важно, что будет максимально сохранена аутентичность Балаклавы — города с древней историей и традициями. Скоро планируем выйти с проектом из экспертизы и начнем строить этапами, не закрывая бухту полностью для посетителей", — написал Развожаев на своей странице в инстаграме в среду.

По его словам, запланированы модернизация всех коммуникаций, обновление инженерной инфраструктуры, расширение дороги, реконструкция набережных, реставрация исторических зданий, благоустройство пляжа. Все работы согласовывают с местными жителями.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске в ближайшее время программы льготных кредитов для строительства туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%. Одним из пилотных проектов он назвал создание яхтенного курорта в Балаклаве.

Как сообщалось, в Балаклавской бухте планируется создание марины на 600 судов. Она находится на юго-западном побережье Крымского полуострова в пределах Севастополя. Расположение бухты удобно для швартовки и размещения судов, поскольку там не бывает штормов. В 1950-х годах бухта служила местом размещения базы советская подлодок.

В декабре прошлого года стало известно, что Главгосэкспертиза России получила проектно-сметную документацию на строительство яхтенной марины. Отмечалось, что объект будет реализован за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма, а также региональных целевых бюджетных средств Севастополя.