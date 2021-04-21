"В этом году ждем рекордного числа туристов — порядка 2 млн человек. Сейчас активно занимаемся развитием инфраструктуры. Надеемся, что новый нацпроект по туризму поможет создавать новые места размещения, строить отели, санатории, пансионаты. Мы за счет регионального бюджета поддерживаем эти проекты и рассчитываем на федеральную помощь", — сказал губернатор, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам главы региона, новый нацпроект в сфере туризма, анонсированный в послании президента, придаст региональным курортам импульс для комплексного развития с опорой на сферу гостеприимства.

В Калининградской области на сегодняшний день работает 296 коллективных средств размещения на более чем 18 тыс. мест. В этом году готовятся к открытию еще пять новых гостиниц в Светлогорске и Зеленоградске.

"В регионе в ближайшее время заработает областная программа субсидирования процентной ставки по кредитам для строительства и реконструкции отелей, гостиниц. В этом году на эти цели предусмотрены 150 млн рублей, в следующем — 250. Сейчас идет активная подготовка к высокому туристическому сезону. На развитие туристической инфраструктуры на этот сезон из областного бюджета в общей сложности выделено более 47 млн рублей", — отметил губернатор.

Уже сегодня загрузка отелей на майские праздники в Калининграде и побережье составляет порядка 95%. У области на весенне-летний период очень широкая сеть межрегиональных полетов. Есть большой интерес к отдыху в регионе не только со стороны Москвы и Санкт-Петербурга, но и других субъектов федерации, с которыми существует прямое авиасообщение, сказал Алиханов.

В своем послании президент Владимир Путин сообщил о запуске в ближайшее время программы льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц со ставкой 3-5% на 15 лет. В число пилотных проектов по укреплению туриндустрии страны вошла и Калининградская область.

Как сообщалось, в 2020 году Калининградскую область посетили 1,2 млн туристов. В регион впервые были организованы чартеры туристической компании "Библио-Глобус", а также внедрены другие различные механизмы привлечения гостей.