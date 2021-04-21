"В 2020 году мы потеряли значительные объемы рынка. Внутригородские перевозки упали меньше, чем круизные, падение составило около 40% к 2019 году. В 2019 году на внутригородских линиях было перевезено 1,3 млн пассажиров, в 2020 году их было всего около 800 тыс. В 2021 году мы ориентируемся на цифру миллион перевезенных пассажиров на внутригородских и пригородных линиях", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Евдокимов, низкий пассажиропоток прошлого года обусловлен поздним открытием навигации (23 июня), падением внутреннего и отсутствием въездного туризма.

"В этом году мы планируем, что на речные круизы выйдет около 100 теплоходов в Москве и пригороде. Традиционно спросом пользуется центр столицы, порядка 80 теплоходов будут работать на этой линии", — рассказал он.

В свою очередь, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу Флотилии "Рэдиссон Ройал" Ольга Ткачева сообщила, что в этом году компания стремится вернуть объемы пассажироперевозки 2019 года.

"Сложно оценить, каким будет этот год. Конечно же, мы надеемся и делаем все возможное, чтобы расширить возможности рейсов и давать туристам возможность наслаждаться прогулками. Конечно, мы ставим для себя задачу вернуться в этом году к пассажиропотоку 2019 года, но насколько получится — пока не понятно. Судя по тому, как сейчас продаются билеты, как сейчас идет загрузка, пока мы не достигаем этой планки", — сказала она.

По словам Ткачевой, теплоходы из года в год перевозили очень много иностранных туристов, а сейчас въездного туризма нет.

"Но мы смотрим в перспективу и со своей стороны максимально готовимся к старту навигации, как и город. С точки зрения развития прибрежных территорий появляется много точек притяжения для туристов. Создавая места вокруг реки и интересные мероприятия на реке мы привлекаем как туристов, так и местных жителей", — заключила топ-менеджер Флотилии "Рэдиссон Ройал".

Официальное открытие летней навигации 2021 года пройдет 24 апреля.