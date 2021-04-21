"Президент выступил с предложением до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Во-первых, повысится доступность оздоровительного туризма для россиян, во-вторых, реальную поддержку получат представители туристической отрасли, существенно пострадавшей от ограничений, связанных с пандемией", — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Он добавил, что "это очень правильное и продуманное, а главное, своевременное решение".

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в программе туристического кешбэка участвуют четыре санатория Ярославской области: "Красный холм", "Золотой колос", "Углич" и санаторий имени В. Воровского.

Программа туристического кешбэка реализуется для поддержки туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. Всего в 2020 году на нее было выделено 15 млрд рублей, первые два этапа распродажи туров по России прошли в августе, а затем сентябре-декабре 2020 года. По их итогам было продано туров на 6,5 млрд рублей, а сумма кешбэка, возвращенного государством, составила более 1,2 миллиарда рублей.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.