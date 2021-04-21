"Мы бы хотели увеличить поток туристов из России в Кению и приступили к решению этой проблемы путем всесторонних переговоров на разных уровнях с российскими властями. Мы активно обсуждаем с российской стороной открытие двухстороннего авиасообщения между нашими странами и надеемся на увеличение турпотока", — сказал собеседник агентства в кулуарах Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге в среду.

По его словам, в Кении есть вся необходимая инфраструктура для удовлетворения вкусов различной публики и высокоразвитые сети отелей.

"Мы готовы принять сотни тысяч человек. Единственная проблема — отсутствие прямого авиасообщения", — подчеркнул посол.

По словам Огуту, Кения является одним из самых популярных маршрутов не только в Африке, но и во всем мире.

"Мы можем предложить очень многое, и это не только прекрасные погодные условия, но и достопримечательности. Нам многое есть, что предложить туристам из России, у нас есть отели разной звездности, есть куда съездить, у нас прекрасные национальные парки. Кроме того, обратите внимание на город Момбаса на побережье, там прекрасные пляжи, отели на берегу", — отметил посол.

Кроме того, сказал он, "пандемия ударила по всем туристическим направлениям, и Кения, безусловно, не стала исключением". "Все-таки, когда будут восстанавливаться экономики мира, то мы надеемся и на восстановление туристического сектора Кении", — подчеркнул посол.

Открытие XI Евразийского экономического форума молодежи "Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей" состоялось в Екатеринбурге в минувший вторник в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). Форум объединил 64 страны-участника, 74 региона России, более 5,5 тыс. участников. В качестве гостей выступили 26 послов иностранных государств и ректоры 36 вузов России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Белоруссии.