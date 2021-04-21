Средства пойдут на закупку путевок, подготовку функционирования пришкольных лагерей, поддержку муниципальных лагерей и компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки.

"В этом году как никогда дети будут нуждаться в отдыхе и укреплении здоровья после вынужденных коронавирусных ограничений. Краснодарский край обладает всеми необходимыми для этого возможностями — у нас два моря, горы, лесной фонд. И возврат 50% стоимости путевок станет дополнительной поддержкой как для семей, так и для здравниц — теперь такой отдых будет гораздо доступнее", — цитирует пресс-служба слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Всего в крае готовятся к открытию почти 1,5 тысячи детских оздоровительных организаций, из них 112 стационарных лагерей и санаториев, 998 пришкольных лагерей с дневным пребыванием и 376 лагерей труда и отдыха.

"Мы планируем, что в этом году детские лагеря посетят не менее 300 тысяч ребят со всей России", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

В прошлом году из-за пандемии здравницы принимали детей только из Краснодарского края и регионов арктической зоны. Максимальная загрузка при этом составляла 50%. В начале 2021 года Кондратьев направил предложения в федеральный Роспотребнадзор об увеличении заполняемости здравниц до 75%, а также возобновлении приема детей из других регионов. Ведомство поддержало эти инициативы.