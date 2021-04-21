"Кешбэк даст хорошую заполняемость, а главное — сподвигнет объекты размещения, которые работают сезонно, работать круглогодично. Увеличение числа таких объектов повлияет на стоимость услуг", — сказал Черняк "Интерфаксу" в среду.

По его словам, кешбэк наиболее актуален для Крыма с октября по май. При этом более важным решением депутат назвал кэшбэк на детский отдых, потому что лагеря больше всех из туробъектов пострадали от COVID-ограничений: некоторые из них в прошлом году не открылись, другие работали с 50% наполняемостью.

"Это позволит компенсировать недополученные средства и потери от "ковидного" года. Кроме того, многие объекты, у которых есть возможность организовать прием детей без отрыва от учебного процесса, смогут работать круглогодично", — отметил собеседник агентства.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко обратил внимание на популярность и актуальность оздоровительных программ в межсезонье.

"Именно осенью и зимой наш регион может предложить всем россиянам лечение и оздоровление, как в классических здравницах с вековой историей и серьезной лечебно-оздоровительной базой, так и в современных отелях, и комплексах, которые используют самые передовые технологии. Крым, как регион с мощной лечебно-оздоровительной базой в комплексе с климатотерапией, исторически, с царских времен, является регионом, благоприятным для лечения прежде всего заболеваний дыхательных путей", — привели слова министра в его пресс-службе.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России будет продлена до конца года.

Ранее правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

В начале апреля туроператоры начали выражать опасения, что из-за высокого спроса выделенных правительством 2 млрд рублей не хватит на весь срок действия программы, так как уже к началу апреля россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили более 800 млн рублей в виде кешбэка. По их оценкам, при существующих темпах продаж деньги закончатся примерно к 25 апреля.

Представители туркомпаний попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы туристы не оказались разочарованными из-за окончания акции раньше срока.