Рейсы будут выполняться шесть раз в неделю (кроме воскресенья), с 6 июня авиакомпания увеличит частоту полетов и сделает их ежедневными, уточняет пресс-служба.

"В апреле руководство Utair провело встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, в рамках которой стороны обсудили необходимость развития авиаперевозок в регионе. Спустя неделю после переговоров мы открыли новый маршрут из Сочи в Анапу. Время полета займет всего 55 минут", — цитирует пресс-служба президента компании Олега Семенова.

По его словам, также в летней программе запущены рейсы из Сочи в Грозный, Махачкалу и Ставрополь, а с июня стартуют полеты из Сочи в Элисту.