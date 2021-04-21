Так, премиальный "Аэрофлот" получил допуски в Пафос и Ларнаку из 11 российских городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Новосибирска, Нижнего Новгорода. По каждому направлению компания сможет летать до семи раз в неделю.

Авиакомпании "Россия" достались допуски в Пафос и Ларнаку из 17 городов, включая Барнаул, Белгород, Волгоград, Оренбург, Сочи (до семи раз в неделю), а также из Санкт-Петербурга в открытый для полетов Мале (до пяти раз в неделю).

Третья авиакомпания группы — "Победа" — получила право летать до семи раз в неделю в Ларнаку из Челябинска, Казани, Перми, Екатеринбурга. Также лоукостеру достались допуски в армянский Гюмри: из Минеральных Вод, Сочи и Краснодара, также с частотой до семи раз в неделю.

Регулярные авиаперевозки между РФ и Кипром, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Российские авиакомпании выполняют туда только грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут некоторые категории пассажиров. При этом сообщалось, что с 1 апреля островное государство открыло границы и отменило обязательный карантин для россиян.