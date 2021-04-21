"Сохранение программы кэшбека до конца года — то, о чем говорил президент, самым положительным образом скажется на развитии туриндустрии края, поможет поддержать отрасль. Конечно, сейчас, в высокий сезон наши отели будут загружены под 100%. Но нам важно, чтобы они были привлекательны для туристов и в период межсезонья. И программа кэшбека здесь уже доказала свою эффективность", — сказал губернатор.

Как заявил в своем Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, программа туристического кешбэка на путешествия по России будет продлена до конца года.

"Чтобы как можно больше людей могли укрепить здоровье в санаториях и пансионатах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", — сказал президент.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

В начале апреля туроператоры начали выражать опасения, что из-за высокого спроса выделенных правительством 2 млрд рублей не хватит на весь срок действия программы, так как уже к началу апреля россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили более 800 млн рублей в виде кешбэка. По их оценкам, при существующих темпах продаж деньги закончатся примерно к 25 апреля.

Представители туркомпаний попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы туристы не оказались разочарованными из-за окончания акции раньше срока.