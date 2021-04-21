"Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%", — сказал он в ходе послания Федеральному собранию в среду.

По словам Путина, пилотными проектами в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма станут развитие горнолыжного центра Кузбасса Шерегеша, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области.

"А с учетом ресурсов и инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры, например регионы центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца. Включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат развитие города Поволжья, курорты Крыма и вообще Черноморского, а также Тихоокеанского побережья. Такие наши здравницы, как Старая Русса в Новгородской области, Кавминводы с их жемчужиной Кисловодском", — подчеркнул президент.