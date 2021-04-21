"Россия – радушная страна, открытая для настоящих друзей. Вы помните, что происходило в период Чемпионата мира по футболу. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы снимем действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача конкретная, чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", — сказал он.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Однако из-за пандемии коронавируса по решению правительства выдача электронных виз была приостановлена.

Согласно закону, виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно. Правительство определило перечень аэропортов, через которые можно въезжать в РФ по электронной визе.