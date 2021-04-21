"На данный момент рейсов (между Россией и Перу — ИФ) нет. Раньше летал "Аэрофлот", но достаточно давно рейсов нет. Поэтому все российские туристы летают через Амстердам или Lufthansa или другими авиалиниями", — сказал посол в кулуарах Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге в среду.

На вопрос корреспондента "Интерфакса" о возможности открытия рейсов между странами посол ответил, что стороны не начали вести переговоры.

"Ожидаем, что как только откроются границы, появится возможность начать такие переговоры. Наши торговые и туристические офисы работают в этом направлении, но на настоящий момент — если говорить именно о перелетах, рейсах — пока об этом речи не идет", — подчеркнул он.

По его словам, до начала пандемии страна принимала 4-5 млн иностранных туристов в год.

"Перу — это очень туристическая страна. До пандемии нас очень радовала тенденция роста российских туристов. Если лет пять назад у нас было очень маленькое количество, то уже в 2019 году мы приняли 13 тыс. российских туристов", — сказал посол, отмечая, что туристам из России для въезда в Перу виза не нужна.

Он отметил, что после окончания пандемии коронавируса в Перу ожидают большого наплыва туристов.

"Количество туристов, прибывающих в нашу страну, увеличивалось не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Поэтому да, мы считаем да, интерес будет большой", — подчеркнул он.

Кроме того, на следующей неделе Перу планирует провести семинар, темой которого станет раскрытие туристического потенциала страны и увеличение турпотока из России. На мероприятие будут приглашены турагентства и представители смежных отраслей.

Посол также подчеркнул, что туризм в Перу отличается, например, от пляжного, который пользуется спросом у россиян. "Что мы хотели бы показать — начало древних цивилизаций, гастрономический туризм", — пояснил он, отмечая, что в таких поездках туристы "могут приобрести новые знания об истории и культуре нашей страны".

Открытие XI Евразийского экономического форума молодежи "Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей" состоялось в Екатеринбурге в минувший вторник в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). Форум объединил 64 страны-участника, 74 региона России, более 5,5 тыс. участников. В качестве гостей выступили 26 послов иностранных государств и ректоры 36 вузов России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Белоруссии.