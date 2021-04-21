"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на долгие годы закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", — сказал он в послании Федеральному собранию.

Также Путин призвал сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.

"И уже в этом году запустить здесь пилотный проект, включая проживание в студенческих кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся отдыхать по стране. И, конечно, нужно поощрить студентов, которые проявили себя в Олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей". Для таких студентов программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали", — сказал президент

Ранее он сообщил о продлении программы туристического кешбэка на путешествия по России как минимум до конца года.