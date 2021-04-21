По сравнению с 2020 годом расходы петербургских клиентов ВТБ на международный туризм растут. В апреле они увеличились относительно аналогичного периода прошлого года в 4 раза. Однако как в апреле, так и в целом с начала весны траты за рубежом пока не приблизились к допандемийным значениям.

Лидирующую позицию по объему трат петербуржцев, как и два года назад, занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Расходы по картам банка весной текущего года там превысили 100 млн рублей, что в 5 раз больше, чем год назад, и на 30% больше, чем до пандемии.

На втором месте по объему трат оказалась Турция, где туристы из Петербурга и области совершили покупки на сумму более 45 млн рублей: в 5 раз больше, чем в 2020 году, и в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Третья строчку заняли Мальдивы — около 30 млн рублей, что в 6 раз больше аналогичного периода прошлого года и почти в 4 раза выше допандемийных показателей.

В десятку направлений с наибольшими расходами также вошли Белоруссия, Швейцария, Египет, Кипр, страны Латинской Америки, Танзания и Сербия.

Общероссийская тройка лидеров стран по объему трат держателей международных карт ВТБ совпадает с петербургской. В целом по стране с начала марта клиенты ВТБ оплатили за границей покупки на 4,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 11%, а траты в первой половине апреля (1,1 млрд рублей) — в 4 раза по сравнению с прошлым апрелем.