"Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", — сказал Путин в своем послании к Федеральному собранию.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

В начале апреля туроператоры начали выражать опасения, что из-за высокого спроса выделенных правительством 2 млрд рублей не хватит на весь срок действия программы, так как уже к началу апреля россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили более 800 млн рублей в виде кешбэка. По их оценкам, при существующих темпах продаж деньги закончатся примерно к 25 апреля. Представители туркомпаний попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы туристы не оказались разочарованными из-за окончания акции раньше срока.