"Мы расцениваем это как чрезмерную нагрузку на людей, это какой-то налог на заграницу. Мы надеемся, что это временная мера, не понятно, зачем нужно два ПЦР-теста. Туристы все равно будут ездить за границу, просто теперь это выйдет несколько дороже, если не получится записаться в срок на бесплатную сдачу анализов", — уверен генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Как считают в объединенной сети ТБГ и "Горячие туры", нововведение Роспотребнадзора может осложнить выезд за рубеж семей с детьми со средним достатком, так как семье из четырех человек придется потрать на тестирование не менее 16 тыс. рублей (один тест стоит около 2 тыс. рублей Поэтому российским туристам с несколькими детьми и небольшими финансовыми возможностями придется вынужденно переориентироваться на российские курорты.

"Спрос на поездки за рубеж вряд ли упадет. Хотя те туристы, которые оформили уже путевки на майские и далее, безусловно, потеряют в деньгах из-за двух тестов", — подчеркнули в компании.

Там также отметили, что Роспотребнадзор выпускает очень сложные постановления, не понятные не только потребителям, которые требуют потом пояснений, но и профессионалам туриндустрии.

"Не понятно, распространяется ли это правило на туристов, у которых уже есть полный цикл прививок. Также нет никакого разъяснения от властей, как гражданам сдавать ПЦР-тест в поликлинике, потому что в каждом медучреждении свои правила – электронные очереди, бесплатная и платная услуга", — считают представители турагентского бизнеса.

Роспотребнадзор 20 апреля выпустил постановление, согласно которому с 1 мая все граждане РФ обязаны сдавать два теста на COVID-19 по возращению из-за рубежа. Повторное тестирование методом ПЦР должно быть выполнено в срок до пяти календарных дней со дня въезда в РФ с предоставлением сведений о результатах на портале госуслуг. Интервал между первым и вторым анализом должен составлять не менее суток.