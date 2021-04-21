В свою очередь, 13% сограждан или почти каждый восьмой россиянин считают такую идею вполне удачной. Среди молодежи в возрасте до 24 лет введение "ковид-паспортов" поддерживает почти каждый пятый (19%), сообщает SuperJob.ru.

Согласно результатам исследования, каждый четвертый россиянин (25%) затрудняется составить мнение о том, насколько такой паспорт был бы необходим.

Опрос был проведен 15-19 апреля 2021 среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 522 населенных пунктах, во всех федеральных округах.