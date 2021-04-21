"Нам не мешает. Уверены полностью, РФ обеспечит безопасность в полном объеме страны в целом и Крыма. Поэтому никаких проблем: на этот счет крымчане не волнуются. С точки зрения безопасности все в порядке", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос "Интерфакса" в среду.