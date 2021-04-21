"Основной тренд этого сезона – безопасность. Сейчас проходит централизованная вакцинация сотрудников средств размещения, больше 2,5 тыс. уже вакцинированы, в ближайшее время еще несколько тысяч человек будет вакцинировано. Почему сейчас, потому что основной персонал сезонный набирается в апреле. Все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором, соблюдаются и мы намерены это жестко контролировать", — сказал он на конференции, организованной газетой "Ведомости".

По его словам, Крым в этом году не будет отказываться от проведения мероприятий. В частности, летний сезон 1 мая откроется международным музыкальным фестивалем "Дорога на Ялту". В первой половине июля пройдет большой эногастрономический фестиваль с фестивалем воздушных шаров.

"Конечно, мы опасаемся анонсировать всю программу, так как в прошлом году многое пришлось отменить, но ожидания от сезона хорошие", — добавил он.