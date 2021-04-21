"Ожидается прибытие 30 команд из разных регионов России, победителей муниципальных и региональных отборочных этапов. Возраст участников — 12-18 лет. Ребята будут проходить испытания по трем тематическим направлениям — "Краеведение", "Экология" и "Геология"", — говорится в сообщении.

По словам директора городской станции юных туристов "Полюс" Михаила Черных, Нижний Тагил не случайно выбран площадкой для состязаний. Город расположен на границе Европы и Азии, также в нем сохранена вся инфраструктура для туристских соревнований, разработаны водные маршруты, оборудованы горные трассы. Кроме того, есть различные краеведческие объекты, археологические стоянки.

Во время "Краефеста" подросткам предстоит защитить историко-краеведческую экскурсию, разработать экологическую тропу, сориентироваться на местности. Также юных туристов ждут конкурсы по полевой геологии, туристским навыкам в быту, спортивному скалолазанию, соревнования по технике водного туризма, квесты и многое другое.

Кроме того, вне соревнований состоятся различные мастер-классы по народным промыслам Урала и ряда других территорий, поход на гору Дыроватик, фотоконкурс.

"Для участников слета мы запланировали обзорную экскурсию и знакомство с предприятиями Нижнего Тагила. У нас красивый, интересный город, с богатой историей и множеством достопримечательностей. Будем рады принять гостей со всей России и рассказать об Урале", — цитирует горадминистрация начальника местного управления образования Татьяну Удинцеву.

Организаторами слета юных туристов, который пройдет 20-26 июля, выступили Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, министерство образования и молодежной политики Свердловской области, а также администрация Нижнего Тагила и городская станция юных туристов. Официальный партнер мероприятия — Русское географическое общество.