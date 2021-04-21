Провести летний отпуск отдых в Турции в случае открытия этого направления хотят еще 3% россиян, показывают результаты исследования.

По данным SuperJob.ru, 18% сограждан проведут летний отпуск дома, каждый десятый — на даче. Туристическую поездку внутри России планируют 17% респондентов, 3% опрошенных планируют отдохнуть во время отпуска в гостях в другом населенном пункте.

Согласно исследованию, 28% россиян не будут отдыхать ближайшим летом, 17% сограждан пока не определились с летним отпуском.

Опрос был проведен 15-19 апреля 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 471 населенном пункте, во всех федеральных округах.