По ее словам, ранее туристический поток показывал стабильный рост. "В 2019 году регион посетили уже более 400 тыс. туристов, но коронавирус снизил эти показатели. В 2020 году к нам приехали 257 тыс. человек, таким образом, поток снизился на 40%", — рассказала Егорова.

Руководитель комитета по туризму также сообщила, что на данный момент в Псковской области работают 17 туроператоров, имеется 141 объект гостиничного сервиса, где в сумме располагаются более 4 тыс. номеров.

"Чтобы увеличивать туристический поток, мы видим необходимым развитие автотуризма в регионе как одного из перспективных направлений", — подчеркнула она.

Президент межрегиональной общественной организации автопутешественников "Лига Караванеров", руководитель комитета по развитию автотуризма и кемпингов ОСИГ Андрей Артюхов в свою очередь сообщил, что через Псковскую область может пройти автотуристический маршрут по Серебряному ожерелью России. Он подчеркнул, что в пандемию коронавируса многие люди предпочитают путешествовать по России на личном автомобиле. Все большую популярность набирает караванный туризм (вид туристского отдыха на автомобиле типа "дом на колесах" со специально оборудованным для жилья кузовом или прицепом — ИФ) и семейный автотуризм.

Он отметил, что в Псковской области развитию автотуризма препятствует малое количество обустроенных парковок. "Очень мало точек, где можно припарковать несколько домов (на колесах — ИФ). Я понимаю сложность трассы М9, она большей частью находится в лесах, туда сложно внедрить бизнес, но без этого автотуризм не будет развиваться", — пояснил Андрей Артюхов.

В продолжение он рассказал коллегам об основных требованиях к обустройству стоянок для кемпинга и отметил, что на данный момент на территории региона действуют около восьми кемпингов. По его словам, такое количество достаточно для автотуристов. "Осталось правильно их оборудовать, систематизировать работу и следующим шагом мы предлагаем сделать рабочий туристический маршрут, который, возможно, может войти в путешествие по Серебряному ожерелью России", — сказал эксперт.