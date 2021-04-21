"Инвестором на площадке выполнены все подготовительные работы, получено разрешение на строительство слот-зала — это как раз первый этап реализации этого проекта. Единственное, в силу известных событий прошлого года (пандемии — ИФ) в осенне-зимний период работы были приостановлены", — сказал начальник управления.

В настоящее время компания актуализирует график финансирования и строительства объекта. "В ближайшее время мы должны его получить в уточненном виде", — сказал он.

"Исходим из того, что изначально срок завершения строительства (комплекса с казино — ИФ) был обозначен — 2024 год, ориентируемся пока на это", — резюмировал он.

Как сообщалось, открыть слот-зал в игорной зоне инвестор планировал в конце 2020 года. К его строительству он приступил в июне прошлого года.

Помимо слот-зала проект предусматривает строительство гостиничного комплекса на 150 номеров с рестораном, спортзалом, спа-салоном, конференц-залом. Также в комплексе планируется создание бассейна, теннисного корта, площадки для мини-гольфа, детских площадок.

Общая площадь объекта превысит 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оценивались в 3,6 млрд рублей.

ООО "Золотая ласточка 8", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировано в 2015 году в Барнауле. Единственным собственником ООО является Алексей Сакварелидзе, ему же подконтрольно ООО "Золотая ласточка". Он также владеет 30% в ООО "Алти", которому принадлежит единственное на данный момент в "Сибирской монете" казино Altai Palase.

Сакварелидзе также владеет 48% компании "Агрохолдинг Кузбасский" и 100% одноименного торгового дома. По 30% ему принадлежит в действующих в игорной зоне ООО "Дворец Алтая" (занимается оптовой торговлей).

Постановление правительства РФ о создании на территории Алтайского района Алтайского края игорной зоны "Сибирская монета" было подписано в феврале 2008 года. Игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".