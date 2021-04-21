"Я надеюсь, что скоро "Аэрофлот" вновь возобновит свою политику ежедневных рейсов с Римом. На данный момент их 4 в неделю. И считаю, что уже сегодняшняя обстановка дает возможность организовать, как минимум, один рейс в день, ежедневно. Надеюсь также, что "Аэрофлот" подумывает о возобновлении рейсов до других городов Италии, которые были закрыты из-за пандемии", — сказал посол.

По данным сервиса "Яндекс-расписания", на данный момент столицы России и Италии связывают рейсы "Аэрофлота" (по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям) и авиакомпании S7 (по четвергам).

При этом "Аэрофлот", по данным сервиса, намерен возобновить ежедневные рейсы по данному маршруту с 31 октября. Кроме того, с 1 мая ежедневные рейсы в столицу Италии заявила авиакомпания "Победа".

Как сообщалось, регулярные рейсы "Победы" из России в Италию были приостановлены в марте прошлого года на фоне пандемии COVID-19.

В марте 2021 года ряд авиакомпаний, входящих в группу "Аэрофлот", получил допуск Росавиации к осуществлению регулярных рейсов в Болонью (до 14 раз в неделю) и Палермо (до 4 рейсов в неделю летом 2021 года).