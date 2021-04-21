"Тульская область наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма, например в рамках Russpass (туристический сервис — ИФ). И сейчас расширяем наше взаимодействие", — привели слова Сергуниной в пресс-службе московского комитета по туризму.

В пресс-службе добавили, что в ходе сессии проработали положения совместной для двух регионов "дорожной карты", которая призвана увеличить туристический поток между Москвой и Тульской областью.

Регионы планируют разработать туристические предложения, ориентированные на запросы различных категорий путешественников — молодежи, семей с детьми. Например, в маршрут по Туле для столичных молодых людей войдут интерактивный музей станка, арт-пространства и индустриальные творческие кластеры города.

Russpass — туристический сервис и инструмент, которые позволяет строить маршруты путешествий по России.