"После того, как количество заболевших уменьшится, мы полетим в Россию вместе с нашим министром культуры и туризма и поделимся моделью сотрудничества (в сфере туризма)", — заявил Чавушоглу в эфире Haberturk.

Он также выразил надежду на то, что Москва пересмотрит решение о временной приостановке авиасообщения, так как количество заболевших коронавирусом постепенно снижается.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года", — сказала Голикова.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок также с 15 апреля по 1 июня.