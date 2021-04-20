«По оперативным данным российских авиакомпаний, до конца текущей недели запланировано 76 рейсов с целью возвращения наших соотечественников из Турции. Ожидается, что на них будет перевезено около 16,3 тыс. пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, наибольшее количество рейсов будет выполнено по маршрутам Стамбул – Москва и Анталья – Москва.

По данным ведомства, из Занзибара (Танзания) в этот период запланировано три рейса российских авиакомпаний, в Россию будет перевезено около 900 человек.

В понедельник Росавиация сообщила, что авиакомпании в первые дни ограничений на полеты в Турцию и Танзанию вывезли более 40 тыс. россиян.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах.