«Прибывающим в Россию после 1 мая из зарубежных стран необходимо пройти повторное лабораторное тестирование на коронавирус методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда в РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на портале госуслуг. Интервал между первым и вторым анализом должен составлять не менее суток», — говорится в документе.

Согласно постановлению, также в аэропортах России будет проводиться выборочное тестирование прибывающих из-за рубежа иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее ведомство обязало россиян, прибывающих до 1 мая из Турции и Танзании, проходить повторное тестирование на COVID-19 в срок до 5 дней с момента въезда на территорию РФ.

В настоящее время всем гражданам РФ, прибывающим в Россию любым видом транспорта, в течение трех дней необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате теста на Едином портале госуслуг.