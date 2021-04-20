"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", — написал он в своем твиттере.
Сегодня в 19:12
Черногория сняла все ограничения на посещение страны для туристов из России
РИМ. 20 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Черногория во вторник объявила о снятии всех ограничительных мер на посещение страны в этом сезоне для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии, заявил министр финансов и социальной защиты Милойко Спаич.