"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", — написал он в своем твиттере.