«Итальянская сторона ничего не говорила об открытии для российских туристов. Речь шла о старте туристического сезона предположительно со 2 июня. Но войдет ли Россия в число стран, откуда можно приезжать путешественникам – не понятно. Сохраняются рекомендации Еврокомиссии по ограничению на въезд граждан из стран красного списка, куда входит Россия. Заявление Италии обнадеживающее, но коснется ли это РФ, на данный момент не известно», — сказала она.

Как отметила Ломидзе, практически все туристы, которые бронировали Италию в 2020 году, не переориентировались на другие направления, они находятся в режиме ожидания.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Интурист» заявили, что Италия традиционно входила в тройку самых популярных направлений для отдыха, уступая по объемам лишь России и Турции. «У нас осталось несколько тысяч нереализованных туров по летней чартерной программе в Римини и на Сицилию», — отметили в компании.

Там также добавили, что готовы возобновить продажи туров, как только направление будет полностью готово принимать российских туристов.

Во вторник посол Италии в РФ Паскуале Терраччано заявил, что власти Италии снимут действующие ограничения на въезд туристов грядущим летом.

Строгие карантинные ограничения действуют в Италии до 30 апреля. Речь идет о запрете на свободное передвижение не только между областями, но и внутри самих областей. Закрыты бары, рестораны, а также бассейны, спортзалы, музеи, театры и кино. При этом совет министров страны оставил за собой право пересмотреть в середине апреля карантинные ограничения и ввести желтые зоны умеренной опасности при улучшении эпидобстановки.