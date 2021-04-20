Такие данные содержатся в совместном исследовании основных трендов туристического рынка, проведенного Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и агентства Action Travel. Как сообщают авторы, изменения потребительского поведения в условиях пандемии оценивались на основании результатов продаж туроператоров и сетевых турагентств в период с 15 января по 31 марта 2021 на следующих направлениях: Турция, ОАЭ, Танзания, Мальдивские острова, Куба, Сербия.

«По данным исследования, зафиксировано повышение стоимости туров от 10 до 90%. на большинстве выездных направлений. В основном изменение цен связано со стоимостью авиаперелета, объемом авиаперевозки, а также возможностью постановки чартерных программ», — говорится в исследовании.

Кроме того, по данным его авторов, с рынка практически исчезли горящие туры, популярные у туристов до 2020 года.

«По данным исследования глубина продаж на ближайшие даты в 2021 году сократилась и составляет в среднем не более трех недель, а по акциям раннего бронирования – в среднем 60 дней. Возврат к показателям продаж по программам раннего бронирования 2018-2020 гг. может произойти не ранее, чем к 2023 году», — считают авторы исследования.

Средняя продолжительность тура, по их данным, осталась прежней и составляет 9-12 ночей. При этом часть клиентов стали выбирать туры большей продолжительности – на 15-20 ночей. Кроме того, все туроператоры отметили увеличение доли 4* и 5* отелей в среднем на 35-40% по сравнению с бронированиями первого квартала 2020 и 2019 гг.

По данным исследования, заметно снизился средний возраст путешествующих. Так, число туристов старше 55 лет сократилось на 60%. Средний возраст потребителей выездного туристического продукта в 2021 году составляет 30-50 лет.

Еще одним следствием пандемии стал рост популярности страховок от невыезда. Доля приобретающих их туристов выросла с 10 до 40%.