"Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что такая маленькая игрушка не предназначена для хищника.

Медведь проглотил мячик, который остался в его желудке.

Пресс-служба поясняет, что для крупных животных, которые содержатся в неволе, игрушки должны быть сделаны из натуральных материалов или специализированные.

"К сожалению, не все умеют правильно выражать свою любовь. Несмотря на многочисленные предупреждающие надписи, некоторые посетители бросают животным "лакомства" и посторонние предметы, даже не задумываясь о возможных печальных последствиях", — подчеркивают в учреждении.

Умка родился в дикой природе, рано остался без матери. В екатеринбургском зоопарке белый медведь появился в апреле 1998 года.