«Мы столкнулись с таким моментом, когда россияне при отмене Турции пытались переориентироваться на российские курорты, многие открывали для себя заново географию России. Сейчас мы видим, что после закрытия Турции продажи туров в Сочи выросли на 25%, в Крым — на 42%, на остальные курорты Краснодарского края — в три раза», — сказал он на пресс-конференции.

Как отметил Гинзбург, если в 2019 году Турция занимала порядка 50% в продажах на майские праздники, то сейчас наблюдается гигантский скачок у российских курортов (67% вместо 8% в 2019 году). Средний чек на путевку составляет 47-50 тыс. рублей.

«Что касается внутренних направлений, то Сочи превалирует (66%), на втором месте Крым (11%) с сильным отставанием в силу специфики номерного фонда. Много туристов на Красной Поляне, которые рассматривают межсезонный отдых. Далее следуют Калининградская область (5%), Петербург (3%) и Кавминводы (3%)», — пояснил эксперт.

Между тем, Гинзбург сообщил, что сейчас набирает популярность у туристов Кипр. Спрос на направление сопоставим с 2019 годом. «Удивительный рост произошел с Абхазией, которую обычно мало туристов рассматривали для отдыха. С начала года спрос на республику среди туристов вырос в 5-6 раз», — отметил он.

По словам Гинзбурга, у туристов есть интерес к Кубе, особенно после открытия курорта Варадеро, и ОАЭ. Также востребован Египет с перелетом через Каир, но это направление популярно, прежде всего, у пар без детей. Меньшим спросом пользуются Мальдивы, Сейшелы и Сербия, куда зимой российские туристы ездили кататься на лыжах, а сейчас выбирают отдых в спа.