"На майские праздники 2021 года уровень бронирования коллективных средств размещения Севастополя составляет 91,3% (в 2019 году — 89,4%). Рост связан с переориентированием туриста на внутренний рынок и повышением уровня гостеприимства в городе", — говорится в ответе на запрос агентства.

Уточняется, что предоставлять справки с результатами тестирования на коронавирус в отелях не нужно, но обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Как сообщалось, в 2020 году Севастополь посетили около 570 тыс. туристов, что на 12,8% больше показателя 2019 года, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, их смягчили с 1 февраля. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.