"В настоящее время по поручению ФАС России направлены ценовые запросы хозяйствующим субъектам, оказывающим гостиничные услуги на территории Республики Крым и города Севастополя, для дальнейшего сравнения динамики цен на отдых в 2018-2021 годах. Вопрос о возможности принятия мер антимонопольного реагирования будет рассматриваться по результатам анализа полученной информации", — отметил руководитель крымского УФАС Евгений Костюшин.

При этом сообщается, что жалобы на рост цен на отдых в Крыму в региональное управление Федеральной антимонопольной службы не поступали.

УФАС отмечает также, что цены на гостиничные услуги формируются рыночным способом "в результате достижения баланса спроса и предложения". Колебание цен является нормой для рынка туристических услуг, так как он конкурентный.

"Согласно имеющимся сведениям, никто из хозяйствующих субъектов на нем не занимает доминирующего положения, в связи с чем не может злоупотреблять таким положением. Меры антимонопольного реагирования могут быть направлены на случаи картельного сговора с целью поддержания определенного уровня цен", — пояснили в УФАС.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах (исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ, также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул).

После закрытия Турции для россиян в СМИ появилась информация, что цены на объекты размещения в Сочи и Крыму выросли на 30%.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросила комитет по соцполитике и ФАС держать на контроле проблему роста цен на российских курортах. Ссылаясь на данные СМИ, она отметила, в частности, что сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах "все включено". "Идут жалобы граждан, что, поскольку закрываются страны или не открываются по причине коронавируса, люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туркомпании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан. (. . .) Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц", — отметила Матвиенко.

Федеральная антимонопольная служба РФ не видит картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении стоимости размещения в отелях Крыма и Краснодарского края, оно связано только с возросшим спросом на конкурентном рынке, считает замглавы службы Тимофей Нижегородцев.

"В условиях, когда резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. Это не является недобросовестным действием. Это накладывается на сезонный рост цен", — сказал Нижегородцев.