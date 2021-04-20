"Еще до пандемии стало ясно, что направление работы, связанное с продвижением и популяризацией музеев, существенно отстает от других направлений музейной деятельности. Никто никогда не занимался серьезно музейным менеджментом, не готовил специалистов по музейному маркетингу", — цитируются в сообщении слова заместителя министра культуры России Аллы Маниловой.

При этом в современных условиях пандемии на возвращение турпотоков из-за рубежа в краткосрочной и среднесрочной перспективе рассчитывать не целесообразно. Отечественные туристы также опасаются путешествовать, отметила она.

"Поэтому не нужно терять время, а нужно бороться за своего посетителя. Нужно формировать спрос на свой музей", — сказала Манилова, обращаясь к профессиональному сообществу.

Форум проходит в Калуге в обновленном государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. По слова губернатора региона Владислава Шапши, сейчас ведутся работы по комплексному развитию территории: создается озеленении склона "Млечный путь", облагораживается набережная расположенного рядом Яченского водохранилища.

"Мы хотим, чтобы каждый житель Российской Федерации хотя бы один раз за свою жизнь побывал здесь. Мы уверены, чтобы привлечь молодежь, подход к развитию музеев должен быть нестандартным. Молодежь должна испытывать драйв и вместе с этим впитывать информацию. Та история, которая находится в музеях, должна не только быть хранима и изучаема, она должна быть представлена так, чтобы ребята взяли ее и понесли вперед", — подчеркнул Шапша.

Во второй день участники обсудят увеличение культурной привлекательности регионов ЦФО в низкий туристический сезон.

Цикл "Музейные маршруты России" направлен на продвижение музеев регионов ЦФО. В течение этого года цикл мероприятий пройдет в городах пяти федеральных округов: Санкт-Петербурге, Пскове, Калуге, Туле, Смоленске, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске, а также в Республике Карелия.

Ключевая задача мероприятий — популяризация уникального культурно-исторического наследия среди граждан РФ, вовлечение в культурный оборот большего числа исторически значимых объектов показа, систематизация и развитие музейного туризма, увеличение количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.