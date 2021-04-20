Поясняется, что решение принято согласно протоколу межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 от 14 апреля.

По состоянию на 20 апреля, между странами еженедельно выполняется 20 рейсов по 7 маршрутам: Нур-Султан — Стамбул (2 рейса), Нур-Султан — Анталья (1 рейс), Алматы — Стамбул (7 рейсов), Алматы — Анталья (5 рейсов, Туркестан — Стамбул (2 рейса), Актау — Стамбул (1 рейс), Шымкент — Стамбул (2 рейса).

Ограничения по количеству полетов будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщалось, межведомственная комиссия Казахстана по нераспространению COVID-19 рекомендовала сократить число авиарейсов в Турцию из-за сложной эпидемиологической ситуации в этой стране. По словам председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетовой, ежедневно в Турции регистрируется больше 50 тыс. случаев, что в 5,5 раз больше, чем в Казахстане.