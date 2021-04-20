«Заполнять анкету и проходить тестирование не нужно гражданам РФ, зарегистрированным в Краснодарском крае и посетившим Абхазию и гражданам, проживающим в Абхазии, которые приезжают на работу, учебу или по другим краткосрочным делам», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что граждане РФ, имеющие регистрацию в других регионах и посетившие Абхазию с туристическими целями заполняют анкету въезжающего и загружают результаты исследования на портал госуслуг.

Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале госуслуг, а после прибытия в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус и разместить результат в специальной форме на портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любыми другими.