Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» подписал во вторник президент страны Владимир Путин.

«Принятие данного закона будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа Российской Федерации как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха», — сказала она.

Закон вступит в силу 1 июля 2022 года. Он обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить аттестацию в специальных комиссиях, создаваемых региональными органами власти в сфере туризма. Каждые пять лет они подлежат переаттестации, за нее взимается госпошлина. Контроль за деятельностью организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, будет осуществлять Ростуризм.

Субъекты РФ наделяются полномочиями по организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников. Сведения об аттестованных экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках будут вноситься в единый федеральный реестр, ведение которого будет осуществлять Ростуризм.