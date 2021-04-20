«Если посмотреть на 2019 год, на майские праздники доля РФ была 75%. Остальные летели за границу. Сейчас 95% купленных билетов – это России, при этом хорошая новость заключается в том, что средний чек за это время приспустился — на 10% дешевле в среднем стало покупать авиабилеты», — сказал PR-директор Aviasales Янис Дзенис на пресс-конференции во вторник. По его словам, чаще всего россияне покупают билеты на Черноморское побережье, на них приходится почти 20% броней. Также растет спрос на билеты в Калининград (3%), Казань (1,1%), Алтай и на Байкал (оба направления менее 1%).

В топе бронирований среди зарубежных направлений у Aviasales – Черногория, Марокко, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Кипр, Грузия, Армения, Хорватия.

Руководитель пресс-службы сервиса «Туту.ру» Наталья Анисимова, в свою очередь, сообщила, что в 2019 году доля продаж авиабилетов за границу составляла от 10 до 20%. В 2021 году она сократилась до 5-6%. Средняя цена на авиабилеты по России снизилась на 7% и составляет в среднем 7,5 тыс. рублей в одну сторону.

Чаще всего, по данным Туту.ру, в России на майские праздники выбирают Симферополь, Сочи и Калининград. Стоимость билетов на этих направлениях стабильна.

Среди зарубежных направлений, по словам Анисимовой, в условиях закрытия Турции в первую очередь востребованы страны СНГ, но сложно понять, когда это турпоездка, а когда деловая поездка или частный визит. Среди стран дальнего зарубежья популярны Египет и Сербия.