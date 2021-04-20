"Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению правил безопасной эксплуатации аттракционов в Подмосковье проводятся круглогодично. В период активной эксплуатации проверка аттракционов проводится в усиленном режиме. Состоялись первые рейды перед летним сезоном", — приводит слова Воскресенского пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Он отметил, что выявлено 52 нарушения обязательных требований правил безопасной эксплуатации аттракционов.

"В парках культуры и отдыха, на открытых площадках в городских округах, в зданиях торгово-развлекательных комплексах и центрах Подмосковья сегодня зарегистрировано 463 единицы аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 450 аттракционов, из них 347 размещены в парках", — добавил Воскресенский.

Наибольшее количество аттракционов в Мытищинском, Богородском, Орехово-Зуевском городских округах, Домодедово и Химках.

Проверки проводятся с целью обеспечения соблюдения порядка регистрации аттракционов, проведения технического осмотра и получения допуска к эксплуатации, соблюдения правил эксплуатации.