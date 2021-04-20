Проект представляет собой энциклопедию по региональным кухням России, ее гастрономической истории и традициям, а также тенденциями в современной российской ресторанной культуре. Для онлайн-выставки Google и Ростуризм при поддержке киностудии «Мосфильм», Третьяковской галереи и Государственного Русского Музея собрали 65 экспозиций, 36 видеоматериалов и более тысячи изображений о гастрономии и культуре питания в России.

«Гастрономия – важная часть впечатлений, ярких эмоций, которые мы получаем в путешествиях. Здесь есть и свои традиции, и мода, и своя философия, гастрономия – по сути, важная часть культуры каждой страны. Я люблю повторять, что Россия – это целый мир в одной стране, где в каждом регионе свой неповторимый колорит и свои гастрономические бренды. И я верю, что наш совместный проект с Google Россия даст возможность миллионам людей узнать Россию с ее самой вкусной стороны», — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову.

Каждый посетитель выставки «Раскуси Россию» сможет отправиться в гастрономическое путешествие по Центральной России, Сибири, Уралу, Югу, Поволжью, Северному Кавказу и Полярному Кругу.

Также 20 апреля в 18:00 пользователи смогут присоединиться к трансляции «Спроси о русской кухне и «Раскуси Россию» с ведущими рестораторами России. Трансляция пройдет на официальном канале YouTube Russia и в официальном сообществе Google Россия в ВКонтакте. В соцсетях пользователи также смогут снять сторис с Instagram-маской, приуроченной к запуску проекта «Раскуси Россию» в аккаунте Ростуризма.