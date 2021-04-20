"В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято — о нем будет сообщено дополнительно", — сообщили в оперштабе журналистам во вторник.

Египет входит в число стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение, но чартерные рейсы на египетские курорты не организуются.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил журналистам, что в ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартеров в Египет. По его словам, "все практически предрешено".

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил в ходе визита в эту страну, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами.

Источник в авиационных кругах во вторник заявил "Интерфаксу", что авиасообщение с курортами будет возобновлено во второй декаде мая.