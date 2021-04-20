«С марта воздушная гавань первой среди аэропортов России начала предоставлять Сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 на русском, английском, немецком и французском языках. С сегодняшнего дня в медико-санитарной части Домодедово также можно получить новый тип документа – паспорт вакцинации, который заполняется на русском и английском языках», — сообщает пресс-служба.

Для получения документа необходимо лично обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале государственных услуг РФ, а также российский и заграничный паспорта.

Как пояснил главный врач Московского аэропорта Сергей Махнев, паспорт вакцинации по стандартам ВОЗ подойдет часто летающим путешественникам, так как в него можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса. «Этот документ является уже привычным для иностранных государств», – сказал он.